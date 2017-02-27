برافو يقترب من الدوري الالماني

كشفت مصادر صحفية ان ادارة نادي لايبزيغ الالماني ابدت رغبتها في ضم حارس مانشستر سيتي كلاوديو برافو في الصيف القادم .

يذكر ان الحارس التشيلي البالغ من العمر 33 عام كان قد انتقل في الصيف الماضي من برشلونة إلى مانشستر سيتي في صفقة كانت أحد اولويات بيب غوارديولا في السيتي .

وأوضحت هذه المصادر ان الفريق الالماني الذي يحتل وصافة الدوري الالماني بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونيخ بات يضع اسم برافو كاحد التدعيمات الصيفية المطلوبة .