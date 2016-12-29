برازيلي وسلوفاكي في تمارين الأنصار

التحق أمس الأربعاء بتمارين فريق الأنصار متصدر ترتيب الدوري اللبناني الـ56 لكرة القدم صانع الالعاب البرازيلي فينيسيوس ريتشي وقلب الدفاع السلوفاكي ماتيك بودستافيتش.

وسيختبر الجهاز الفني للفريق الأخضر بقيادة الصربي زوران بيسيتش اللاعبين، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن ضمهما إلى فريقه في إياب الدوري.

ولعب ريتشي لعدد من الأندية الكبيرة في البرازيل مثل بالميراس وفاسكو دا غاما قبل أن يحترف عام 2008 مع نادي اينغر الفرنسي ثم انتقل الى نادي استوريل برايا البرتغالي، قبل أن يعود ليلعب في البرازيل مع نادي ديبورتيفو. كما لعب صانع الالعاب البرازيلي مع النصر والوحدة والتعاون في السعودية. أما بودستافيتش (25 عاماً)، فلعب مؤخراً في الدوري الدنماركي مع فريق فيديرتشيا.