براد بيت يعيش أسوأ لحظات حياته

صرح مصدر مقرب من النجم براد بيت بأن عام 2016 يعتبر من أسوأ أعوام بيت، حيث أنه في هذا العام إنفصل عن زوجته أنجلينا جولي، ونشبت بينهما خلافات حول حضانة أطفالهما .

وأضاف المصدر لـ The Mail :”بيت يعيش أسوأ لحظات حياته وهو بعيد عن أبنائه الستة ، وبصوت مبحوح وبعيون مليئة بالدموع قال بيت إن ليلة عيد الميلاد من أسوأ الأعياد التي مرت عليه ، ففي العام الماضي كان يحتضن أبناءه ويحتفل معهم بالعيد ، ولكن الآن لا يحق له أن يجلس معهم من دون موعد محدد”.

كلام بيت ورد بعد لقاء أبنائه وتقديم الهدايا لهم حيث أن أنجلينا هي التي نظمت هذا اللقاء قبل أن تتجه وأولادهما إلى كولورادو للإحتفال برأس السنة .