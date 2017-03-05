براد بيت لا يبحث عن حب جديد!

أكد مصدر مقرب من النجم العالمي براد بيت أنه لا يبحث حاليا عن حب جديد بعد طلاقه من النجمة أنجلينا جولي، التي حصلت على حق حضانة أطفالهما الستة.
وقال المصدر إن بيت لا يفكر إلا بأطفاله ويريد منحهم كل اهتمامه وحبه وحنانه وتعويضهم عن غيابه، خصوصا أنه يعاني حرمانه من حضانة أولاده.
وأضاف المصدر أن بيت يعكف حاليا على قراءة عشرات الكتب والسيناريوهات، بحثًا عن فكرة جديدة لفيلم لإنتاجه في هوليوود.
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