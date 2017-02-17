براد بيت تشاجر مع جولي بسبب صديقها!

أشار مصدر مقرب من النجمة أنجلينا جولي أن براد بيت تشاجر معها كثيرا بسبب جاريد ليتو وأنها عندما كانت تريد إغضابه كانت تتحدث عنة.

وأكد موقع hollywoodlife ان جولي كانت تعبر عن مدى حبها له وتشيد بموهبة ليتو الكبيرة، مؤكدا أن جولي أرسلت لجاريد سيناريو قبل عامين بدون علم بيت.

ولفت الموقع إلى أن مصدر آخر أكد أن بيت لن يكون مصدوما من علاقة أنجلينا بليتو.

ويأتي ذلك بعد تداول شائعات بوجود علاقة عاطفية تجمع النجمة العالمية بصديقها ليتو.