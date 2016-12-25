بدء معركة تأمين دمشق وطلائع الشرطة الروسية تصل إلى حلب

فيما جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده بدء التسوية بعد معركة حلب، نفذت الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام السوري غارات مكثفة استهدفت بلدات في محافظة إدلب الخاضعة وريف حلب بعد يومين من إجلاء مقاتلي المعارضة منها.

هذا واستنكرت الخارجية الروسية العقوبات الأميركية الجديدة بحق روسيا والنظام السوري، متهمة واشنطن بأنها “فقدت تماماً واقعيتها”.

وقالت الوزارة في بيان “إن هذا التوسيع للعقوبات الأميركية ضد روسيا في وقت يفترض أن توحد الهجمات الدامية في أنقرة وبرلين الأشخاص العقلاء في مقاومتهم لتهديد الإرهابيين، يظهر أن واشنطن فقدت تماماً واقعيتها”.

ميدانياً، ألقت مروحيات سورية السبت، حوالى 60 “برميلاً متفجراً” بين دمشق وحدود لبنان لإعلان بدء معركة “تأمين” دمشق بعد استعادة الأحياء الشرقية في حلب وبدء القوات النظامية والميليشيات الموالية تمشيط مناطق هجر منها آلاف المدنيين والمقاتلين بالتزامن مع وصول عناصر الشرطة العسكرية الروسية إلى حلب التي سقط قتلى في جزئها الغربي وانفجر مستودع ذخيرة وعبوات شرقها.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن “سلطات النظام السوري لا تزال تقطع المياه عن العاصمة دمشق. وادَّعت أن الفصائل الموجودة في عين الفيجة بوادي بردى في ريف دمشق قامت بسكب مادة المازوت في الأنابيب التي تضخ المياه نحو دمشق، في حين نفت الفصائل الموجودة في منطقة وادي بردى صحة ما ادعته قوات النظام، وقالت إن هذه الادعاءات لا صحة لها ولم يقم أي مقاتل من الفصائل بسكب مثل هذه المواد الملوِّثة للمياه، وأكدت الفصائل أن سلطات النظام تخلق لقواتها أسباباً كاذبة لتبرير عمليتها العسكرية في قرى وبلدات وادي بردى.

ولفت “المرصد” إلى أن هذا تزامن مع عمليات عسكرية “بدأتها قوات النظام في منطقة وادي بردى لتحقيق تقدم في المنطقة أو التوصل إلى اتفاق مصالحة وتسوية أوضاع على غرار مدينة التل وريف دمشق الغربي وداريا ومعضمية الشام، وشهدت الساعات الـ24 الفائتة عمليات قصف مكثّف من قوات النظام بالقذائف المدفعية والصاروخية، إضافة إلى إلقاء 60 برميلاً متفجراً”.