بدء تحقيق رسمي بانفجار الموصل.. والقوات تتقدم باتجاه جامع النوري

أكد رئيس القيادة المركزية الأميركية الأربعاء، أن تحقيقا في انفجار وقع هذا الشهر في مدينة الموصل العراقية، ويُعتقد بأنه أودى بحياة عشرات المدنيين، انتقل من مجرد تقييم إلى تحقيق رسمي.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب “سيكون ثمة نهج رسمي على نحو أكبر للبحث في تفاصيل هذا الأمر بقدر ما نستطيع، لتحديد ما حدث والحقائق المحيطة به، ثم تحديد المسؤولية وبعد ذلك بالتأكيد استخلاص الدروس المستفادة من ذلك”.

واعتبر أن “وجود أكثر من مئة ألف من المليشيات الشيعية يعقد الوضع الأمني بالعراق”، مشيراً إلى أن “التحقيقات جارية بشأن ما حدث في الموصل جراء غارات التحالف”.

ولفت إلى أنه “يجب أن يشعر السنة في العراق بأنهم سيصبحون جزءا من العملية السياسية”، مؤكداً “أننا مهتمون بنعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط وأشاطركم القلق بشأن إيران ونواياها المستقبلية”، مشيراً إلى أن “تنظيم داعش الارهابي لديه خبراء مهنيون في جمع المعلومات والتلاعب بها”.

ميدانياً، تمكنت القوات الخاصة العراقية وقوات الشرطة من التقدم باتجاه جامع النوري غربي الموصل وإحكام الحصار حوله بعد قتال ضار مع مسلحي تنظيم “داعش” الارهابي.

ويتركز القتال الضاري في البلدة القديمة حول الجامع، الذي أعلن منه أبوبكر البغدادي زعيم التنظيم تأسيس ما وصفه بالخلافة الإسلامية قبل ثلاث سنوات.

وقد نزح الآلاف من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” لكن بقي الآلاف محاصرين في المدينة التي تعتبر المعقل الأكبر للتنظيم في العراق.

وقد قصفت مروحيات مواقع لتنظيم الدولة بعد محطة القطار في المدينة، التي شهدت معارك ضارية مؤخرا.