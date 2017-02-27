بدء العمل بالتوقيـت الصيفي منتصف ليل 25 – 26 آذار المقبل

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخـر سـبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام.

يذكر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 25 – 26 آذار 2017 تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي.