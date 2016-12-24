بدء الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم

مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة التي تحتضن كنيسة المهد لبست ابهى حللها لاستقبال السيد المسيح.

الزينة تلألأت على انغام وألحان ترانيم عيد الميلاد، مع انطلاق الاحتفالات من امام كنيسة المهد بمشاركة أكثر من خمس وعشرين فرقة كشفية توافدت الى المدينة من مختلف المدن الفلسطينية، وادت عروضا مختلفة.

منذ ساعات الصباح الاولى تقاطرت حشود المواطنين والسياح الى ساحة الكنيسة لاستقبال بطريرك اللاتين في فلسطين والاردن وسائر الاراضي المقدسة فؤاد طوال وموكب القاصد الرسولي لبطريركية اللاتين بيير باتيستا بيتسابالا، الذي سار من القدس المحتلة إلى بيت لحم من المدخل الشمالي باتجاه شارع المهد ثم الى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة، مرورا بساحة المنارة وصولا الى ساحة المهد.

رفعت شرطة بيت لحم درجة استنفارها بكل إداراتها ومراكزها وأقسامها، فيما تولى حرس امن الرئاسة تأمين الاحتفالات للسنة الثانية على التوالي، حيث انتشر العشرات منهم في مختلف مناطق ساحة كنيسة المهد.

وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رلى معايعة، اكدت ان هذه هي الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني التي يجب ان تصل الى العالم اجمع، موضحة ان عدد السياح ارتفع كثيرا هذا العام وتخطى المليونين وثلاثمئة ألف.

اما محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري فاكد ان عيد الميلاد المجيد مناسبة دينية عزيزة على قلوب كل الفلسطينيين مسلمين ومسيحين.