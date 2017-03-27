بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيراً للقمة العربية

بدأ وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعهم التحضيري في البحر الميت في الأردن لإعداد جدول أعمال القمة العربية الـ288 ومشروع إعلان قمة عمان.

وسبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع للجنة الوزارية الرباعية التي شكلتها القمة السابقة لبحث التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

وكان مصدر دبلوماسي عربي قد كشف، في وقت سابق، أن اللجنة ستعد مشروعاً قوياً ضد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، يركز على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد وضرورة احترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي.