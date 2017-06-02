بايل يكشف ماذا سيفعل في حال فوز فريقه بدوري الابطال في كارديف

اشار اللاعب الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني الى انه في حال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي في نهائي البطولة في كارديف مسقط راسه سيدعو جميع اللاعبين الى اضخم مطعم في المدينة.
وفي حديث نقلته صحيفة الدايلي ستار البريطانية قال:”الفوز باللقب في مدينتي أمر عظيم، ولذلك في حال الانتصار سأدعو جميع اللاعبين لأحد أشهر المطاعم في وسط المدينة، للاحتفال مع الجمهور”.واضاف:”إنّه أمر غريب بالنسبة لي، لأني وُلدت مجرد طفل عادي في مدينة كارديف ونشأت بين شوارعها، وبعد مرور السنوات أعود هنا لأجد صورتي على حائط كبير بالمدينة، مع تحية كبيرة من السكان، إنه أمر لا يصدق”.
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