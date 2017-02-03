بايل يعود الى التدريبات

كشفت مصادر صحفية ان عن حالة النجم الويلزي غاريث بايل الذي يعاني من إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة .
وأضافت هذه المصادر ان اللاعب الويلزي بدأ بمرحلته الأخيرة قبل العودة للمشاركة في مباريات ريال مدريد ، حيث خاض أول تدريب له على العشب ، ويسابق بايل الزمن للعودة قبل مباراة نابولي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا .
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