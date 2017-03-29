بايرن ميونيخ يعمل على خطف هدف اليوفي

يستهدف نادي بايرن ميونيخ الالماني التعاقد مع نجم وسط ليون الفرنسي الشاب كورنتين توليسو وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .
واوضحت تقارير المانية ان النادي البافاري يرغب بضم لتعزيز وسط الفريق بعد اعتزال الاسباني المخضرم تشابي الونسو نهاية الموسم الحالي .
ويعد توليسو من ابرز اللاعبين المطلوبين في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل .
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