بايرن ميونيخ يشعل الصراع على آلي

اشتعل الصراع بين الاندية الكبيرة للحصول على خدمات نجم وسط توتنهام الانكليزي الدولي ديلي آلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .
ودخل نادي بايرن ميونيخ الألماني الصراع لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة .
وذكرت توتو ميركاتو الايطالية أن الانكليزي الدولي يقدم مستويات متميزة رفقة السبيرز ما جعله ينال اهتمام كبار اوروبا
ويواجه البايرن منافسة قوية من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الايطالي لضم اللاعب
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