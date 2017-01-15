بايرن ميونيخ يخطف سولي ورودي من هوفنهايم

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعاقده مع ثنائيهوفنهايم المدافع نيكلاس سولي ولاعب خط الوسط سيباستيان رودي ، بدءا من الموسم المقبل.
وأعلن النادي البافاري، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إتمام الصفقتين، بنجاح على أن ينضما مطلع الموسم الجديد.
ونجح البايرن في حسم الصفقتين لصالحه، بعد صراع شرس مع أندية البرمييرليغ مانشستر يونايتد، آرسنال، ليفربول، وتشيلسي.
الحريري التقت سفير بريطانيا
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
لبنانيون يريدون خروج لبنان من الشرق الأوسط
التحكم المروري: انطلاق مسيرة سيارة لسائقي النقل البري من جسر الدورة باتجاه بيروت
ديباي: لا أعرف إن كنت سأبقى أم لا
Powered By Future Television s.a.l