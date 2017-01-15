بايرن ميونيخ يخطف سولي ورودي من هوفنهايم

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعاقده مع ثنائيهوفنهايم المدافع نيكلاس سولي ولاعب خط الوسط سيباستيان رودي ، بدءا من الموسم المقبل.

وأعلن النادي البافاري، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إتمام الصفقتين، بنجاح على أن ينضما مطلع الموسم الجديد.

ونجح البايرن في حسم الصفقتين لصالحه، بعد صراع شرس مع أندية البرمييرليغ مانشستر يونايتد، آرسنال، ليفربول، وتشيلسي.