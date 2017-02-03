بايرن ميونيخ يخطط لضم نجم توتنهام

ذكرت صحيفة “التايمز” الإنكليزية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يخطط للتعاقد مع ديلي آلي ، نجم فريق توتنهام، في الصيف المقبل.

وقالت إن مسؤولي بايرن ميونيخ يرون في آلي امتدادًا لتوماس مولر، نجم الفريق البافاري.

وأضافت الصحيفة: “بالرغم من رغبة بايرن من التعاقد مع اللاعب، إلا أن إدارة توتنهام تسعى لتجديد عقد اللاعب حتى 2022 مع تعديل راتبه”.

وتابعت: “رئيس توتنهام دانيال ليفي، قد يبيع آلي في حالة واحدة، وهي إن جاءه عرض بأكثر من 85 مليون جنيه استرليني”.