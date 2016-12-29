بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع ظهير نابولي

أعلنت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألمانيوضع نصب عينه النجم الجزائري فوزي غلام ظهير نادي نابولي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن البافاري مهتم في الحصول على خدمات الدولي الجزائري لتعزيز الجهة اليسرى حيث يعتبر من أبرز الأظهرة في مركزه في الدوري الإيطالي.

وكانت عدّة تقارير صحفية في وقتٍ سابقٍ أعلنت عن وجود إهتمام من نادي ريال مدريد الإسباني أيضاً من أجل التعاقد مع غلام.