بايرن ” انشيلوتي ” يُظهر معدنه الحقيقي بخماسية في مرمى ارسنال‎

ضمن فعاليات ذهاب الدور الـ16 من منافسات دوري ابطال اوروبا ، تمكن نادي بايرن ميونيخ من تحقيق فوز ثمين امام ارسنال وبواقع 5-1 على ارضية ملعب الاليانز ارينا في مباراة كبيرة قدمها ابناء المدرب انشيلوتي والذين تفوقوا بشكل كامل على لاعبي الغانرز وخصوصاً في الشوط الثاني وتألق تياغو الكانتارا والذي سجل ثنائية في المباراة وبهذا الفوز اصبح البايرن قاب قوسين في حسم تأهله الى الدور المقبل بإنتظار موقعة الاياب في استاد الامارات .

وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً بين الفريقين حيث بدأت المباراة بضغط كبير من قبل لاعبي البافاري وسط تمركز ابناء المدرب فينغر في مناطقهم الدفاعية ولاحت للفريق البافاري بعض الفرص الخطرة وكان لفيدال تسديدة قوية انقذها الحارس اوسبينا وتوالت فرص ابناء المدرب انشيلوتي وتمكن اريين روبين من مفاجأة الجميع بتسديدة صاروخية سكنت شباك حارس ارسنال في الدقيقة 11 بعد تمريرة حاسمة من دوغلاس كوستا وبعدها واصل اصحاب الارض ضغطهم ولكن خطورتهم غابت من جراء التنظيم الدفاعي للاعبي الغانرز والذين شنوا بعض الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الحارس نوير والذي وقف سداً منيعاً امام هجمم المدفعجية وبدوره كان لروبين تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم وبعكس مجريات اللعب تحصّل الغانرز على ضربة جزاء بعد خطأ من ليفاندوفسكي وانبرى اليها الكسيس سانشيز ولكن الدولي الالماني مانويل نوير نجح في التصدي له ولكن بطء الونسو في تشتيت الكرة منح المهاجم التشيلي فرصة متابعة الكرة داخل الشباك في الدقيقة 30 ليفرض التعادل في المباراة وبعدها انقذ نوير انفرادية رائعة لاوزيل ، فيما اشتد الصراع بين لاعبي الفريقين في الدقائق الاخيرة حيث توالت الفرص وحرم حكم اللقاء البايرن من ضربة جزاء بعد عرضية للابا ارتطمت بيد المدافع بيليرين وكان لاصحاب الارض فرصتين هامتين ولكن رأسية كل من ليفاندوفسكي وهاملز مرتا بمحاذاة القائم لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 .

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من قبل لاعبي البافاري حيث واصل ابناء المدرب انشيلوتي سيطرتهم على مجريات اللقاء ونجح ليفاندوفسكي من منح فريقه هدفاً ثانياً في الدقيقة 53 برأسية رائعة بعد عرضية جميلة من القائد لام وبعدها واصل الفريق البافاري ضغطه ونجح الكانتارا من خطف هدف ثالث في الدقيقة 56 بعد تمريرة ساحرة من ليفاندوفسكي ولم تهدأ وتيرة ضغط لاعبو البايرن حيث واصلوا اضاعة الفرص امام مرمى الغانرز تارةً وتارة اخرى انقذ الحارس اوسبينا العديد من المحاولات وفي الدقيقة 63 تمكن الكانتارا من خطف هدف رابع لفريقه بعد تسديدة خدعت الحارس الكولومبي ونجح لاعبو المدرب انشيلوتي في فرض اسلوب لعبهم وسط ضياع كبير للاعبي المدرب فينغر في الشوط الثاني والذي حاول اجراء تبديلات هجومية لتحسين مردود فريقه ولكن التفوق الكبير الذي فرضه وسط البايرن جعل من مهمة الغانرز في غاية الصعوبة ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو البايرن ضغطهم المكثف وكان لاريين روبين تسديدة رائعة مرت فوق العارضة بقليل وبعدها تصدى الحارس اوسبينا لتسديدة قوية من دوغلاس كوستا وفور دخوله نجح توماس مولر من اضافة هدف خامس في الدقيقة 89 بعد تمريرة حاسمة من الكانتارا لتنتهي المباراة بفوز البايرن بواقع 5-1 .