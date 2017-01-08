باوتيستا يحرز لقب بطولة تشيناي المفتوحة

تمكن لاعب التنس الإسباني روبرتو باوتيستا من احراز لقب منافسات بطولة تشيناي المفتوحة للتنس للرجال بعد تغلبه على المنافس الروسي دانيال مدفيديف.

ففي المباراة النهائية للبطولة المقامة في الهند, حقق باوتيستا الفوز امام منافسه الروسي مدفيديف بنتيجة مجموعتين متتاليتين و بواقع 6-3 و6-4.