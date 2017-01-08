باوتيستا يحرز لقب بطولة تشيناي المفتوحة

تمكن لاعب التنس الإسباني روبرتو باوتيستا من احراز لقب منافسات بطولة تشيناي المفتوحة للتنس للرجال بعد تغلبه على المنافس الروسي دانيال مدفيديف.
ففي المباراة النهائية للبطولة المقامة في الهند, حقق باوتيستا الفوز امام منافسه الروسي مدفيديف بنتيجة مجموعتين متتاليتين و بواقع 6-3 و6-4.
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
ليستر سيتي يعثر على بديل كانتي
أوباميانغ يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو
فاطمة حمزة حرّة: لترفع كل إمرأة صوتها رفضاً للظلم
هكذا ودّع أيكيني إيبكوي جمهور الحكمة
Powered By Future Television s.a.l