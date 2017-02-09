بالفيديو.. يدُ الأسد تفضح الكثير

بث إعلام النظام الرسمي السوري فيديو قصير لتكذيب الأخبار التي تحدثت عن إصابة رئيس النظام السوري بشار الأسد بجلطة دماغية.

وظهر الأسد في الفيديو وهو يتحدث لوفد بلجيكي، إلا أن مراقبين قالوا إنه يؤكد ما تم تداوله سابقا حول إصابة الأسد بجلطة دماغية.

وتظهر في الفيديو يد الأسد اليسرى ثابتة، ولم تتحرك البتة ومتدلية، مما يؤكد إصابته بالجلطة.

كما أوضح ناشطون أن الفيديو لم يظهر الشق الأيسر من وجه بشار الأسد، ما يشير إلى احتمالية ظهور آثار إرهاق وتعب عليه.

ويظهر في الفيديو أحد أعضاء الوفد البلجيكي وهو ينظر إلى يد بشار المتدلية بجانبه، كما لو أنها لفتت انتباهه.

المصدر: وكالات