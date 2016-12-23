هذا ما فعلته نجوى كرم للتلميذ بعد أن تخلّف عن امتحانه ليقابلها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبو النجمة اللبنانية نجوى كرم فيديو بدت فيه إلى جانب أحد معجبيها في المغرب حيث أحييت حفلاً فيها منذ أيام. الفيديو حمل عنوان “طالب مغربي يترك امتحانه ليقابل نجوى كرم والأخيرة تطالب بإعادة امتحانه” وقامت من خلاله نجوى بتوجيه رسالة للقيمين على المدرسة التي ينتمي إليها الطالب “إلياس” كما ستتابعون.
المصدر: ليالينا
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