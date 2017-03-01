بالفيديو.. لاعب ينقذ حارس مرمى الفريق المنافس من الموت

أنقذ مهاجم فريق سلوفاكو، الطوغولي فرانسيس كوني، حياة حارس مرمى منافسه بوهيميانز 1905، بعد أن بلع لسانه خلال مباراة الفريقين في الأسبوع الـ18 من الدوري التشيكي لكرة القدم، و التي انتهت بالتعادل السلبي.

ففي الدقيقة الـ29 من عمر المباراة، حاول المهاجم الطوغولي كوني، أن يلحق بكرة طويلة، غير أن الحارس مارتن بيركوفيتش، وزميله المدافع دانيال كرتش، اصطدما بشكل قوي فيما بينهما، ما أدى إلى سقوطهما على أرض الملعب.

ولاحظ كوني، أن حارس الفريق المنافس قد ابتلع لسانه، وأن حياته أصبحت مهددة، ما جعله يتصرف بسرعة من أجل مساعدته، حتى دخل الطاقم الطبي لبوهيميانز، وعمل الإسعافات الأولية له، قبل أن يتم نقله للمستشفى، فيما نزفت الدماء من رأس المدافع دانيال كرتش.