بالفيديو.. حادث سير مروع والسبب تهور السائق!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً لحادث مروري تسبب به سائق شاحنة، دخل خطاً سريعاً بشكل معاكس، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة وإصابة سائقها بجروح.
وطالب مغردون بضرورة وضع أقصى العقوبات على سائق الشاحنة المتهور.
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