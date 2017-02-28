بالفيديو.. السخرية من نيكول كيدمان تغزو الانترنت

انشغل روّاد وسائل التواصل الاجتماعي بعدما رصدت الكاميرات الممثلة نيكول كيدمان تصفق في طريقة غير عادية. فطُرح سؤال واحد على وسائل التواصل الاجتماعي مفاده: “لماذا تصفق بهذه الطريقة؟ غريب. صفقي كإنسان طبيعي”. حتى ان البعض وصف تصفيقها بحركات حيوانات الفقمة، وفق ما ذكر موقع “الدايلي مايل”.
ورصدت عدسات الكاميرا كيدمان تصفق بهذه الطريقة الحماسية في اللحظة التي اعتلت فيها الممثلة تشارليز ثيرون المسرح لتقديم جائزة.
وكانت كيدمان كشفت أنها أصيبت بالذعر بعدما تمزّق شريط فستانها لحظة دخولها السيارة. إلا أنّ هذا الشريط المرصّع بالألماس يبدو انه تسبب باحمرار في رقبتها حيث رصدت عدسات الكاميرا لما يشبه طفحاً جلدياً تسبب به الشريط.
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