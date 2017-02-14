بالصورة: جدول مباريات دورة دبي الدولية لكرة السلة

اصدر منطمو بطولة دبي الدولية الـ28 في كرة السلة، التي تضم 10 فرق، جدول المباريات بعد سحب القرعة.

وضمّت المجموعة الاولى: الحكمة، الرياضي، منتخب مصر وفريق Ball above all team الاميركي، اما المجموعة الثانية فضمّت الاهلي الإماراتي وهومنتمن وسلا المغربي والنصر الليبي وفريق Mighty sports الفليبيني.

وستشهد البطولة مواجهة لافتة بين النجم المصري إسماعيل أحمد مع فريقه الرياضي ومنتخب مصر، علماً انّ سمعة قد لا يشارك ضد منتخب بلده.

وإليكم جدول المباريات بتوقيت الإمارات (توقيت لبنان هو ناقص ساعتين)