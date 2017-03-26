باسيل يطالب بمصارحة اللبنانيين بالواقع: لا للتمديد ولا للستين والفراغ

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خلال زيارته الى جنسنايا: “نحن لن نقبل بقانون انتخاب يهجركم من أرضكم ولا يهجر اي مسيحي او اي مسلم من أرضه. صحيح القول ان لبنان أصغر من ان يقسم وأكبر من ان يبلع، وقانون الانتخاب لن يقسمنا كلبنانيين اذا كانت هناك عدالة وصدق، لكن ايضا لن يبتلع أصواتنا ولا حجمنا ولا ناسنا ليرميهم بعد ذلك في نفايات التاريخ الذي لا نريد ان نذكره، ونحن تهجرنا كفاية داخل البلد وخارجه، لبنان هو بلد التضامن، فهو كان بالأساس وطن الهجرة ليصبح موطن المهجرين، أصبح لدينا مهجرون في البلد أكثر من ناسه واللبنانيون أصبحوا في الخارج”.

وأضاف: “لا يمكننا ان نحتمل بأن نقوم بسياسات تغمض العين عن ناس نزحوا داخل البلد ولا نعرف كيف نردهم، ولن نقبل بان يقوم قانون الانتخاب بتهجيرهم خارج أرضهم، وكذلك واجبنا بان نفكر بالمهاجرين الذين تغربوا، فاذا لم نفكر بهم من خلال قانون الانتخاب فبأي طريقة سنفكر بهم. لا يمكن ان نكمل بسياسة إغماض العين في سياسة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، هذه قضية حب لشعبين جارين لكنها ايضا قضية حب لشعبنا. لا يمكننا ان نظل نتأمل بمساعدات لن تأتي، ومؤتمرات لن تأتي بمساعدات، وهذا الأمر قلناه عدة مرات، لا يمكننا ان نستمر بسياسة إرضاء الخارج في موضوع النزوح، نرضيه على ماذا وعلى حساب ماذا ومقابل ماذا، ماذا استفاد اللبنانيون والسوريون”.

وتابع: “يحق للبنانيين ان يطالبونا بالتغيير لكن لنا حق عليهم بان يعلموا بان هذا الامر يحتاج الى وقت والى أكثرية نيابية ووزارية وأكثرية إصلاحية، وان يكون الناس مع الإصلاح، لا ان يطلبوا منا خدمات في حين يكون الفساد داخل الطلب. مسؤوليتنا كبيرة جميعا حتى نبني دولتنا على أساس الاصلاح وليس الفساد”.

وخلال جولة في صيدا والزهراني، قال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، خلال زيارته الى مغدوشة إن جميع الكتل السياسية وافقت على الشق الأكثري من قانون الانتخاب المقترح، ويبقى النقاش حول الشق النسبي.

واعتبر ان “قانونا مدنيا واحدا وقانون زواج مدني وقانون إرث واحد وقانون الاحوال الشخصية هو ما يجعل منا حقيقة مواطنين في إطار واحد وهذا ما يأخذنا الى قانون انتخابي مختلف”.

وشرح اقتراح القوانين الانتخابية التي قدمها “التيار الوطني الحر”، مشيرا الى ان “النقاش اليوم يدور حول الشق النسبي باقتراح القانون الذي قدمه حول كيفية ان تكون الدائرة والصوت التفضيلي”. وقال: “من لا يريد قانون الستين أمامه قوانين كثيرة معروضة يمكن التوافق عليها”.

أضاف: “خياراتنا واضحة، لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ، نعم لقانون انتخابي جديد. واذا لم نستطع إنجاز قانون انتخابي جديد فهذا يعني اننا عاجزون عن العيش مع بعضنا”.

ودعا المسؤولين الى “مصارحة اللبنانيين بالواقع الذي نعيشه، والى العيش بمحبة وسلام في المجتمع الواحد، والتعاون بين أبناء البلدة الواحدة”.

وختم باسيل مشددا على أن “إنجاز قانون جديد هو إنجاز العهد والحكومة”.