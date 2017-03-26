باسيل يصل الى صيدا ويلتقي المفتي سوسان

وصل رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى مدينة صيدا بعيد الثامنة صباحا والتقى مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان في دار الافتاء، في مستهل زيارة يقوم بها الى منطقتي صيدا والزهراني يرافقه النائب امل ابو زيد، المنسق العام للتيار في منطقة صيدا والزهراني جوفاني ديب، وحضور اعضاء المجلس الاداري لدار الاوقاف الاسلامية والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.

ورحب سوسان بالوزير باسيل في مدينة صيدا، وقال: “اهلا وسهلا بكم في مدينتكم صيدا .. هذه المدينة حرصت كل الحرص ان تراهن على العدل والاعتدال وان تنبذ التطرف والارهاب، هذه المدينة راهنت وما زالت متمسكة بالدولة القوية العادلة التي يتساوى بها ومعها كل المواطنين بالحقوق والواجبات، هذه المدينة تنبذ ونبذت الفتن الطائفية والمذهبية وحرصت على وحدة هذا البلد بارضه وشعبه ومؤسساته، بلدا عربيا، مستقلا، حرا وسيدا، هذه المدينة هي مدينة الوفاء والرجولة والبطولة تخرج منها رجال كبار، هذه المدينة العيش المشترك فيها من تربيتنا وثقافتنا ومزاجها لو جلت يا معالي الوزير في شوارع صيدا لرأيت ان ابراج الكنائس تعانق المساجد والمآذن على امتداد شرقها وفي جنوبها، نحن نرحب بكم في مدينتكم وبين اهلكم ونحملكم امانة، امانة التحية والسلام لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون”.

بعد ذلك، انتقل الوزير باسيل والوفد المرافق الى بلدية صيدا، حيث يقام له حفل استقبال على ان يلتقي مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في النادي الحسيني في المدينة ثم يحضر قداسا في بازيليك سيدة مغدوشة وينتقل الى بلدة الغازية ويجول في عدد من قرى شرق صيدا.