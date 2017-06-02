باسيل من بكركي: النسبية على طريق الإنجاز

أكد وزير الخارجية جبران باسيل ان كل النقاشات حول قانون الإنتخاب مناسبة لتثبيت عيشنا المشترك وتنوعنا حيث يشعر الإنسان بخصوصيته وفي الوقت نفسه يحافظ على تنوعه.

باسيل وبعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قال: “بما ان الأرثوذكسي وغيره من القوانين لم ننجح باعتمادها واعتمدنا النسبية، أتينا للبطريرك لنقول له إن هذه المهمة على طريق الإنجاز وطبعا بحاجة إلى متابعة واستكمال، وأكدت له أننا نأمل بالأحسن ولكن في كل ظرف نصل إلى الحد الممكن ولكن المعركة تستمر لإحقاق الحقوق وتحسين التمثيل”.

وتابع: “نحن لم نطرح نقل المقاعد وصحة التمثيل تحقق جملة من الأمور وليس هناك شيء جامد ونحن سنسعى دائما مع إقرار القانون لاستكمال هذه العملية وصولا إلى الدولة المدنية لانها الخلاص الوحيد”.

واردف: “نحن نطالب بمراعاة التنوع وعندما يشعرون أن صوتهم مؤثر وفعّال والنسبية هذا ما تؤمنه، النسبية ليست كالستين وإنما هي أفضل بكثير”. واشار الى ان اي مواطن يشعر أنه فئة ثانية هو شعور بشع بين مسيحي ومسيحي أو مسلم وآخر، قائلاً: “يجب أن يشعروا أنهم في كل مكان وأنهم القلب واليوم نطالب بقوننة منع نقل النفوس”.

واوضح: “نحن بما يعنينا كل القوانين التي عملنا عليها لم تعتمد معايير واحدة وليس هناك من قانون إلغائي”.

وختم باسيل: “همّنا الأساسي بإلغاء التمديد والفراغ والستين الوصول إلى قانون إنتخاب والنسبية هو القانون الأفضل، ونحن سنبقى نقاتل بتحصيل حقوق كل لبناني بالقانون الصحيح”.