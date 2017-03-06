باسيل: ملتزمون بكل المشاريع المقررة لهذا العام ونناضل لتغيير قانون الإنتخاب

نظمت لجنة النشاطات الشبابية المركزية في التيار الوطني الحرب برعاية وحضور رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل “رالي بايبر 2017” في أقضية بعبدا، المتن، كسروان، جبيل والبترون، شاركت فيه 50 سيارة على متن كل منها فريق مؤلف من شخصين الى أربعة أشخاص.

وقد انطلق الرالي صباحا من أمام كنيسة مار جرجس الشياح، ثم توجه المشاركون الى أربع نقاط موزعة في بعبدا، المتن وكسروان.

باسيل

وفي الختام كانت نقطة الوصول في العقيبة حيث كانت كلمة لمسؤول النشاطات الشبابية زياد جابوس شارحا أهمية هذا النشاط ثقافيا ورياضيا، ثم كانت كلمة للوزير باسيل، قال فيها:”نتوجه في التيار الوطني الحر، في هذا النشاط للشباب، فالتيار يقوم على عنصر الشباب والطلاب الذين يتخطون دائما كل العقبات وليس لديهم حسابات الكبار، لذلك فإن تيارنا كان تيار الثورة والنضال، وأصبح اليوم تيار التغيير والإصلاح، وسنعطي رسالة التجدد والإنخراط من جديد في المضمار الذي يهتم به الشباب”.

أضاف: “في هذاالنشاط اليوم هناك رابحون نهنئهم وهناك خاسرون نهنئهم أيضا، لأن لديه ربح المحاولة والمشاركة والتعلم من هذه المشاركة. أما للرابحين فأقول هذاالربح يجعلنا نفكر معهم كيف ننتقل الى نشاط آخر، فالحياة ربح وخسارة، ونحن أناس نربح ونخسر في الإنتخابات، ونعرف كيف نربح وكيف نخسر، وإن شاء الله نكمل هذا العمل بكل ما لدينا من أفكار، وهنا نشكر كل من ساهم ونظم هذا النشاط. ونعد اليوم أمام الجميع بأن التيار الوطني الحر سيلتزم بكل المشاريع المقررة لهذا العام، وسنعلن عنها في مؤتمرنا الذي سينعقد بعد أسبوع، سوف نبني منشآت رياضية للتيار الوطني الحر ونحن في صدد البدء بالأعمال التنفيذية، وسوف نستحدث الكشافة والمجلس الوطني للشباب في التيار ونتوجه لهم بكل النشاطات التي تهمهم”.

وتابع باسيل: “أعرف ان الأيام اختلفت ولكننا نبقى تيار النضال والثورة وشعلة الشباب تبقى حاضرة فينا، لكن الوسائل اختلفت، فشعار الحرية والسيادة والإستقلال انتقل الى شعار التغيير والإصلاح، ومشاركة الشباب وحيويتهم ونشاطهم اختلف ايضا، وعلينا الإقرار بأن لدينا تقصير في هذا المجال، علينا الإعتراف كي نستيطع الإصلاح والتوجه الى النفس الشبابي أكثر، لن نكون أبدا تيار السلطة ولن ننخرط بشكل نصبح روتينيين في حياتنا، والبرهان نراه اليوم فنحن التيار الصارخ من أجل تغيير قانون الإنتخاب، ولدينا نضال في هذا الموضوع، ونعمل ليلا نهارا وإن كان بتوافق ولكن بمعاندة كبيرة للتوصل الى قانون إنتخاب يتوجه الى الشباب ويمنحهم المشاركة وإيضا صوتهم”.

وختم بالقول:”التيار لن يتغير وروحه النضالية أيضا سواء كان في رئاسة الجمهورية أو في مقعد وزاري أو نيابي أو إداري، ستبقى روح الشباب تنبض فيه ان كبرنا أو صغرنا، وكلنا نتوجه الى الشباب لدعوتهم لإكمال الطريق لبناء وطن ومستقبل لهم ولأولادهم”.

وفي الختام وزع باسيل الكؤوس على الفائزين.