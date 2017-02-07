باسيل: قانون الانتخاب مفصلي

التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رئيس جمهورية غينيا الاستوائية ادغار لونغو في القصر الرئاسي، وجرى عرض العلاقات بين البلدين، لا سيما الاقتصادية والتجارية منها.

بعد اللقاء، قال باسيل: “إن العمل جار للتوقيع قريبا على اتفاقات ثنائية تمت مناقشتها مع الرئيس على ان يستكملها القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية في العاصمة غينيا”.

من جهته، أثنى لونغو على “التزام الجالية اللبنانية بسقف القانون في البلاد”، منوها ب”دورها ومساهمتها في اعمار البلاد والاستثمار فيها”، معلنا اصراره على “زيارة لبنان لتهنئة العماد ميشال عون لانتخابه رئيسا للجمهورية”.

الجالية في مالابو

وفي ختام جولته للقارة الإفريقية، التقى باسيل الجالية اللبنانية في مالابو – غينيا الاستوائية، في حضور القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية في الغابون.

وخلال اللقاء، قال باسيل: “ليست هناك طبقة سياسية مسؤولة، وإنما شعب اختار طبقة سياسية، واختارها ان تكون مسؤولة عنه، وعندما يجدد لها يكون مسؤولا عن خياره”.

أضاف: “لا يمكننا أن نفصل الشعب عن الحكام، لأننا لا نعيش في بلد ديكتاتوري، وإنما في بلد نظامه ديموقراطي، ونحن نقوم بخيارنا في النهاية. ولذلك، نرى اليوم أن قانون الانتخاب له أهمية لأننا نعتبره المفصل في مرحلة ننتقل بها من قديم الى جديد، وهذا طبيعي، فالتغيير سنة الحياة، والانسان يطمح إلى أن يجدد ويطور في فكره وعمله ومؤسساته وبآليات العمل التي يعتمدها، فبلدنا يفرغ من ناسه الاصليين، ويستبدل بناس آخرين يمكن ان يكونوا أفضل منا، لكنهم ليسوا اهل الدار. نحن نريد ان نبقى اهل الدار، وأن نحافظ عليها، لأن الانسان الذي لا ينتمي الى وطن يكون يتيما”.

وأكد باسيل “التزامه ووعده بتعيين قنصل فخري لغينيا الاستوائية”، معلنا أنه ناقش مع “رئيس البلاد أن يكون للقائم بالاعمال في الغابون صفة سفير غير مقيم في غينيا، عندها يتكامل عمله مع القنصل الفخري لتلبية حاجات الجالية اللبنانية”.

ونقل باسيل ما قاله رئيس البلاد حول “الانقلاب الذي حصل عام 1979، انه قضية قديمة لا علاقة للبنانيين ولا للدولة اللبنانية بها”.

بدوره، رحب رئيس الجالية اللبنانية محمد عبدالله بباسيل فقال: “إنه وزير ناجح، طموح ومعطاء”. وثمن زيارته، معتبرا إياها “خطوة جريئة تعكس توجهات العهد الجديد”، مطالبا ب”فتح السفارات والقنصليات وبالتمثيل في المجلس النيابي وبربط الوطن ببلاد الاغتراب وبالتعاون والتواصل مع الحكومات الحالية”.