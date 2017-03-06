باسيل عرض مع حاكم ولاية غوياس البرازيلية فتح خط جوي مباشر

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مكتبه في الوزارة، حاكم ولاية غوياس البرازيلية ماركوني فيريرا بيريلو مترئسا وفدا، في حضور سفير البرازيل لدى لبنان جورج قادري.

بيريلو

بعد اللقاء، قال بيريلو: “بحثت مع الرئيس عون ومع الوزير باسيل في مواضيع عدة، أبرزها فتح خط جوي مباشر بين لبنان والبرازيل، كما بحثنا في الاتفاق بين السوق التجارية لبلدان اميركا اللاتينية وهذا الاتفاق من شأنه تخفيف عبء تكاليف تصدير الانتاج اللبناني الى البرازيل. كذلك تطرقنا الى العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون في مجال البنى التحتية والتكنولوجيا والسياحة والثقافة”.

وعن الخطوات المطلوبة لإيجاد خط طيران مباشر بين لبنان والبرازيل، قال: “الرئيس عون والوزير باسيل مهتمان بفتح هذا الخط وهذا يتطلب من شركات الطيران البرازيلية الإتفاق مع شركة طيران الشرق الأوسط، وقد وعدت الرئيس عون والوزير باسيل ببحث هذا الموضوع مع المسؤولين في البرازيل”.