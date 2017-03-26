باسيل: سنناضل لنخرج بقانون انتخابي يشعر المواطن بقيمة صوته

انتقل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى الغازية حيث استقبله رئيس البلدية محمد سميح غدار وأعضاء المجلس البلدي وفاعليات البلدة، في قاعة المبنى البلدي، وألقى غدار كلمة رحب فيها بباسيل باسم الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري والأمين العام ل “حزب الله” السيد حسن نصرالله، وقال: “الآن هو عهد التغيير ان ينهض بلدنا وينفض عنه غبار الاستغلال والفساد وان يسير نحو التغيير بدءا من قانون انتخاب يحقق طموح وآمال هذا الشعب ويضمن له سلمه وسلامه ويعزز فيه التعايش ومبدأ المصلحة المشتركة والتخلي عن الأنا والعمل بمبدأ “نحن”، فالنصر هو لنا ولوطننا بالدماء، حفظنا كرامة شعبنا وقدمنا الشهداء ولن نوفر جهدا من اجل الحفاظ على وطننا، تلك الدماء أمانة يجب الحفاظ عليها بالوحدة وأن نعمل من اجل لبنان أفضل”.

ثم ألقى باسيل كلمة شكر فيها الاستقبال، وتوجه لرئيس البلدية “الذي أتى على ذكر الرئيس عون والسيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري، فهم سيبقون مجموعين مع بعضهم البعض واي اثنان اتوا ليبتعدوا يجب ان يجمعهم الثالث، وهذه المهمة ليست مختصرة على شخص واحد فيهم بل يجب ان تكون على كل واحد فيهم، والسيد حسن والرئيس بري والرئيس عون يجب ان يبقوا مجتمعين على فكرة لبنان المقاوم وهذه هي الاساس”. وقال: “يمكن ان نتمايز ونختلف بالسياسة ولكن الاهم ألا نفترق عن الطريق الواحد الذي أنقذ بلدنا وهو طريق المقاومة لان فكرة لبنان المستقل ولبنان العيش الواحد المتعايش مع بعضه يجب دائما ان نجسدها”.

وختم: “كما قال الامام موسى الصدر “التعايش ليس ملك اللبنانيين انما هو امانة بايديهم”، هذه الامانة التي نريد ان نحافظ عليها والابن الروحي للامام موسى الصدر ونحن اولاده بالتناسل الوطني، يجب ان تبقى هذه الامانة الاغلى وبعدها كل شيء يهون وعليها تتركز فكرة الوطن، فكرة العيش الواحد، من هنا قانون الانتخاب هو الآلية الوحيدة التي تجسدها آلية السلطة وآلية الحكم الواحد المشترك إذ عندما نتباهى بالعيش الواحد يجب ان نجسده بكل أنظمة الحياة والنظام السياسي واحد منها”.

بعد ذلك، انتقل باسيل الى بلدة درب السيم جنوبي شرق صيدا حيث أقيم له استقبال في ساحة البلدة بمشاركة رئيس البلدية مارون جحا وراعي رعية سيدة البشارة درب السيم المونسنيور غازي الخوري ومخاتير وفاعليات وابناء البلدة، ووضع باسيل اكليلا من الزهر على نصب شهيد 13 تشرين النقيب جورج نصرالله.

وألقى باسيل كلمة قال فيها: “أعرف ان آمالنا كثيرة وأمور تذهب ولا تعود لها علاقة بربنا وفي أمور تذهب، والإنسان مسؤول عنها ان تعود مثل الارض، وانا اعرف عندما يتهموننا بأمور تخص اخوتنا الفلسطينيين انا افكر باهلنا اللبنانيين وافكر ان على الاقل نساوي بين اللبناني والفلسطيني، الفلسطيني في حقه بالعودة الى ارضه واللبناني في حقه بالبقاء بأرضه، وهذا التشبث الذي تحدثت فيه عن الارض شيء مهم واساسي لكي نؤدي رسالتنا. طلباتكم اكثر وحقوقكم اكثر وهناك امور علينا ان نفكر فيها برمزيتها مثل هذه الكنيسة التي سأسعى لترميمها من الداخل”.

وختم: “خسرنا أصواتنا ويجب ان نردهم، وان شاء الله مع قانون الانتخاب الجديد يكون وعدنا لكم ولكل اللبنانيين ان صوتكم يعود له قيمة وفعالية وتشعرون بمشاركتكم، وعدم مشاركتكم لها الفرق الاساسي، لذلك سنناضل وسنبقى نناضل لنخرج بقانون انتخابي يشعر كل لبناني ان لصوته قيمة بهذا البلد”.