باسيل: الاولوية للموازنة وقانون الانتخاب والاستقرار السياسي

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في كلمة ألقاها اليوم امام أعضاء السلك الديبلوماسي والإداري في الوزارة في بهو قصر بسترس لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، “ان الاولوية في العمل السياسي اليوم هي للموازنة وقانون الانتخاب والمشاريع العالقة، والهدف الاساسي ان نجعل البلد يستقر سياسيا”، مشيرا الى ان “العمل في السنوات المقبلة في ضوء استقرار سياسي، يكون اسهل بوجود مجلس منتخب على اساس التمثيل الصحيح، في الوقت الذي اصبح لدينا رئاسة جمهورية وحكومة ميثاقية”.

وشدد على “مزيد من الإنتاج الدؤوب والدائم، ولا سيما في اطار النقلة النوعية التي أقدمنا عليها والتي تجسدت عبر الوصول الى المنتشرين اللبنانيين في مختلف اصقاع العالم، ومن خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية”، داعيا “الديبلوماسيين في الخارج الى العناية أكثر بالمنتشرين ضمن صلاحيات مهامهم القنصلية بغية استعادة الجنسية”. وقال: “ان المنتشرين هم اساس تكوين البلد ويحدثون الفرق الكبير في الاقتصاد اللبناني”،آملا ان “تعود وزارة الخارجية الصورة الجميلة للبنان في الداخل والخارج”، موضحا في الوقت نفسه ان “الوزارة تحتاج لورشة حقيقية وقانون تنظيمي جديد”.

واكد الوزير باسيل “أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الديبلوماسي بتشجيع اللبناني المنتشر والمتحدر من أصل لبناني على استعادة جنسيته وحثه على زيارة لبنان”، وقال: “اثناء زيارتي الاخيرة الى الإسكندرية التي لا تبعد عن بيروت أكثر من ساعة طيران، وجدت ان الكثير من المتحدرين من اصل لبناني لا يملكون الجنسية اللبنانية ولم يزوروا لبنان قط”.