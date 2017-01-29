باسيل اختتم جولته في بعبدا: علينا المطالبة بحقوقنا للوصول إلى الانماء الحقيقي والفعلي

اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، جولته في قضاء بعبدا، بتلبيته دعوة غداء في مطعم الكروان ورافقه نواب المنطقة، رؤساء البلديات، رؤساء اللجان المركزية في “التيار الوطني الحر”، منسق هيئة التيار في قضاء بعبدا ربيع طراف واعضاء الهيئة، منسقو الهيئات المحلية الى شخصيات سياسية واجتماعية.

والقى الوزير باسيل كلمة جاء فيها: “جميعنا يسعى ان يعمل بجد مهما كان عمر الحكومة الحالية ومهما كانت قدراتها، كما ويمكننا توزيع المهمات ويمكننا المشاركة في العمل الفعلي كل بحسب قدرته وجهوزيته وعندما تكون الملفات الملحة جاهزة ومحضرة تصبح على طاولة مجلس الوزراء عندما تحين اللحظة السياسية، لذلك عليكم ومنذ اللحظة تحضير الافكار والمشاريع وآمل منكم الإفادة من الخبرات والامكانيات لملء النواقص التي اعلم انها كثيرة، اذا علينا التفكير بايجابية للوصول الى الفائدة العامة بدءا من الكهرباء والنفايات وغيرها من الأمور الحياتية الملحة، ولاسيما من خلال العمل البلدي وكيفية التعامل معه وبدورنا في “التيار الوطني الحر” سننظم في 19 شباط مؤتمرا خاصا بكل البلديات في لبنان بالتعاون مع خبراء اداريين وفنيين مختصين بالعمل البلدي، ولاطلاق ورشة عمل بلدي وكيف تتوزع المسؤوليات على الجميع وعلينا المطالبة دائما بحقوقنا للوصول الى الانماء الحقيقي والفعلي”.

وختم قائلا: “نحن اليوم في عهد جديد يحمل معه توازنات جديدة ونأمل انه كما اننا نقيم تصحيحا سياسيا ميثاقيان نقيم ايضا تصحيحا إنمائيا ميثاقيا، ولكي نصل الى هذا الامر عليكم ان تجهزوا والحمل عليكم كبير وبدورنا علينا ان نؤمن لكم الدعم السياسي وكل إمكانياتنا في تصرفكم ونأمل ان تقفل كل ملفات الماضي وان تفتح ملفات جديدة”.