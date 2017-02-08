باسم يوسف يدرب الشباب الأميركي على الثورة ضد ترامب!

ظهر باسم يوسف في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لشركة «Fusion» العالمية على تويتر وهو يدرب عدد من الأميركيين على الثورة والتظاهر ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعلقت الشركة على الفيديو قائلة بأن ترامب سيحصل على أسوأ كوابيسه في القريب العاجل.

ومقطع الفيديو هو مقطع دعائي لإحدى حلقات برنامجه الجديد «كتالوج الديمقراطية»، والذي سجله من خلال محطة «Fusion»، ويعرض عبر الإنترنت.

ويظهر باسم يوسف خلال الفيديو الساخر وهو يدرب مجموعة من الشباب الأمريكيين على الثورة، ويخبرهم أثناء التدريبات الشاقة أن الأمر لن يكون سهلا.

جدير بالذكر أن باسم كان قد وقع عقد إنتاج برنامج جديد علي الإنترنت مع موقع «F-Comedy» والتابع لشركة «Fusion» العالمية تحت اسم «كتالوج الديمقراطية» في فبراير الماضي.

ويقدم البرنامج باللغة الانجليزية ويصور البرنامج رحلة باسم يوسف إلى الولايات المتحدة الأمريكية واكتشافه مخالفة ديمقراطية الواقع لما كان يتوقعه.

المصدر: ليالينا