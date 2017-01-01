باسم يوسف على كرسي متحرك.. وهذا وضعه الصحي!؟

بث الإعلامي الساخر باسم يوسف مقطع فيديو من داخل مستشفى في دبي، مؤكدًا أنه يجري أشعة على ظهره، نتيجة لإصابته أثناء مباراة اسكواش الجمعة الماضي.

وأكد من خلال المقطع الذي بثه بشكل مباشر لمتابعيه، أنه يخشي أن يكون قد أصيب بانزلاق غضروفي نتيجة الإصابة.

وفي وقت سابق نشر باسم على “إنستغرام” صورة له وهو يجلس على كرسي متحرك بين أسرته وأصدقائه وعلق قائلاً: “أول يوم في افتتاح دريم ووركس، للأسف مش عارف أمشي بسبب إصابة شديدة في ماتش إسكواش الإدارة كانت لطيفة جدا ووفرت كرسي متحرك سخرية القدر إن الواحد يزور ملاهي ومش عارف يستخدم الألعاب، يللا كله علشان الأولاد”.