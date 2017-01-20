باسل بوجي بدلاً من كنعان في غرب آسيا

استدعى مدرب منتخب لبنان جو مجاعص لاعب فريق الشانفيل باسل بوجي ليحل بدلاً من علي كنعان لاعب بيبلوس الذي تعرض لإصابة بحسب ما اشيع.

وكان مجاعص قد استدعى ايضاً علي مزهر بدلاً من رودريغ عقل بعد ان تعرض لاصابة في كتفه يوم الخميس الماضي في مباراة فريقه بيبلوس امام المتحد.

ويبدأ منتخب لبنان تمارينه يوم السبت تحضيراً لبطولة غرب آسيا المقررة في 29 الحالي بالعاصمة الاردنية عمان.