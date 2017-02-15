باريس سان جيرمان يفتح مجددًا ملف التعاقد مع ميسي

أشار باتريك كلويفرت، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي كان لاعبا في برشلونة الإسباني قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن إمكانية تعاقد النادي الباريس مع ليونيل ميسي .

وقد ارتبط كثيراً ميسي في الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، خصوصا أن عقده سينتهي في 2018 ولا زال حتى الآن لم يجدده.

وصرح الهولندي كلويفرت قبل بداية اللقاء في تصريحات لقناة “اينتينا 3” الإسبانية بشأن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني: “لا يمكن قول مستحيل أبدًا، إننا في عالم كرة القدم”.

وأضاف المدير الرياضي لسان جيرمان: “أعتقد أن ميسي سعيد في برشلونة، ولكن بالطبع فهو ونيمار أي فريق يسعى لجلبهما”.

والجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان لا زال يسعى خلف التوقيع مع أحد النجوم الكبار بعد فقدان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ويعتبر ميسي أحد أبرز المرشحين للقدوم إلى حديقة الأمراء.