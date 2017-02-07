باريس سان جيرمان يرصد مبلغا خياليا لضم أغويرو

أكدت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ الخطوات الفعلية للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، حيث رصد مبلغا كبيرا وصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 92 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نقلا عن صحيفة “تايمز” البريطانية، اليوم، الثلاثاء، أن فريق العاصمة الفرنسية يسعى لضم أغويرو، ليدعم الأوروغوياني إدينسون كافاني في هجوم الفريق.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان رصد 1.2 مليون يورو كراتب شهري للمهاجم الأرجنتيني، الذي ينتهي عقده مع فريق السيتيزنز في عام 2019.

ويعد أغويرو هداف مانشستر سيتي برصيد 11 هدفا في البريمييرليغ، لكن اللاعب جلس على مقاعد البدلاء منذ قدوم البرازيلي الشاب غابريال خيسوس، الذي سجل هدفي فريقه في مرمى سوانزي سيتي (2-1) بمباراة الفريق الماضية يوم الأحد.

ونقلت الصحيفة ردا من أغويرو على اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه، حيث قال “أنا باق مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي من أجل مساعدة السيتيزنز على الفوز بالبطولات، وحينها سأرى ماذا يريد مني النادي لبحث إمكانية الرحيل أو البقاء”.