بارتوميو يوضح موقف النادي من قرار لويس انريكي

وضح رئيس نادي برشلونة الاسباني جوسيب بارتوميو موقف النادي الكتالوني من القرار الذي اتخذه المدرب لويس انريكي ، وكان الاخير قد اكد انه لن يكون مدرباً للبرشا في الموسم المقبل .

وفي حديث له ، قال بارتوميو :”لويس أنريكي من أفضل المدربين ، الجميع حزين لهذا القرار ، ولكننا فخورون بما قدمه معنا والموسم لم ينتهي وما زال هناك الكثير لنقوم به ، انريكي جلب لنا العديد من النجاحات ويستطيع جلب المزيد ، اللاعبون متحفزون لفعل ذلك”.

وأضاف :”من سيخلف أنريكي ؟ دعونا نركز على موسمنا وسنتحدث عن ذلك في الصيف”.