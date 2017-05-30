بارتوميو : فالفيردي لديه عمل شاق وهو جاهز لهذا المنصب

اعلن رئيس نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم جوسيب بارتوميو انه سيتم تقديم المدرب ايرنستو فالفيردي نهار الخميس المقبل ، مشيداً في قدرة الاخير على قيادة الفريق الكتالوني في المرحلة القادمة وذلك بعد ان خلف المدرب لويس انريكي .

وفي حديث له ، قال بارتوميو :”سيتم تقديم فالفيردي رسمياً في برشلونة يوم الخميس المقبل ، انه لديه القدرة والمعرفة والخبرة كما انه يشجع اللاعبين الشبان”.

وأضاف :”لديه عمل شاق وهو جاهز لهذا المنصب وهو من عشاق التكنولوجيا في التدريبات وقيادة المباريات .