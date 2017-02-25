بارتوميو : سنواصل الضغط لتحقيق لقب الليغا

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أن الفريق سيواصل القتال من اجل حصد لقب الدوري الاسباني في ظل المنافسة مع ريال مدريد المتصدر .

وقال بارتوميو لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية :” سنواصل الضغط على الريال ، لدينا مباراة مهمة امام اتلتيكو مدريد ونرغب في الصدارة “.

واضاف :” بالطبع الاتلتي سيصعب الامور علينا ، لكن بأمكاننا الخروج بنقط المباراة “.

وأنهى قائلاً :” لدينا فرصة لتصدر الدوري ولن نهدرها “.

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