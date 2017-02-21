وتأتي هذه الخطوة المبنية على التكنولوحيا بتصنيع لعبة الباربي بعد لعبة “Hello Barbie” الناطقة، ومنزل “Hello Dramhouse” الذي يمكن التحكم به صوتياً.

وأشارت الشركة إلى أن سعر اللعبة الجديد سيبلغ 300 دولار، وتم الكشف عن اللعبة الجديدة في معرض هيئة مصنّعي الألعاب الذي أقيم في نيويورك مؤخراً، وأضافت الشركة بأن المنتج المعروض يقدّم “لمحة فقط” لما سيبدو عليه المنتج النهائي بالفعل.

المصدر: سي ان ان (بتصرف)