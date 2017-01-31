باتو ينتقل إلى تيانجين الصيني

ذكرت تقارير إعلامية في الصين اليوم الثلاثاء أن نادي تيانجين جوانجيان المنافس بدوري السوبر الصيني لكرة القدم أكمل صفقة التعاقد مع مهاجم المنتخب البرازيلي السابق ألكسندر باتو.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن قيمة عقد انتقال باتو من فياريال الإسباني إلى الفريق الصيني، تبلغ 18 مليون يورو (19.2 مليون دولار).

وأكد باتو، الذي شارك في 28 مباراة مع المنتخب البرازيلي سجل خلالها عشرة أهداف، إبرام الصفقة من خلال نشر صورة تجمعه بالإيطالي فابيو كانافارو مدرب الفريق الصيني، على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، العقد مع تيانجين أمس الاثنين بعد الخضوع للفحوص الطبية في العاصمة الإيطالية روما التي يجري فيها الفريق الصيني معسكراً إعدادياً للموسم الجديد.

وذكر باتو في تغريدته على تويتر: “سعيد للغاية بكوني سأصبح جزءا من هذه العائلة الجديدة في تيانجين جوانجيان”.

وكان لاعب خط الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل، الذي انضم للفريق الصيني قادما من زينيت سان بطرسبرغ الروسي في أوائل كانون الثاني/يناير الجاري، من أوائل من قدموا التهنئة للاعب البرازيلي، وذلك من خلال تغريدة على حسابه بتويتر.

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