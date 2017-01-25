باتو يقترب من الدوري الصيني

اشارت تقارير صحفية ان المهاجم البرازيلي لنادي فياريال الاسبانيأليكسندر باتو دخل ضمن اهتمامات أحدى الأندية الصينية لضمه في الصيف القادم .
واضافت هذه المصادر عن وجود اهتمام كبير ايضاً من نادي غلطة سراي بضم لاعب ميلان وتشيلسي السابق ولكنه سيجد منافسة شرسة من الأندية الصينية .
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