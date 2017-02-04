باتل التقت عون والحريري وبحثت معهما في ملف النازحين السوريين مؤكدة استمرار دعم بلادها للبنان

ملف النازحين السوريين كان محور بحث في القصر الجمهوري، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية في بريطانيا السيدة بريتي باتل.

عون وإذ اعرب عن تقديره للتعاون القائم بين لبنان وبريطانيا في المجالات كافة وبالأخص في المجال الامني ومكافحة الارهاب، لفت إلى تطلعه الى دعم بريطانيا من اجل الوصول الى حل لمشكلة النازحين عبر تسهيل عودتهم الآمنة الى بلادهم، لأن لبنان لا يستطيع تحمل أعباء هذا النزوح غير المسبوق الذي لايزال يتعرض له جراء الازمة السورية.

وشكر عون بريطانيا على استضافتها مؤتمر الدول المانحة في شباط من العام الماضي، متطلعاً الى استمرار تقديم بريطانيا للدعم المطلوب خصوصاً مع انعقاد مؤتمر للمتابعة في بلجيكا في نيسان المقبل.

بدورها، أكدت باتل دعم بريطانيا للبنان في شتى الميادين، لافتة الى تصميم بلادها على حضّ المجتمع الدولي من اجل مضاعفة مساعدته للبنان وتلبية حاجاته إستناداً الى الاولويات التي يحددها، مشيرة الى أهمية دور لبنان في عملية إعادة إعمار سوريا الامر الذي يخلق فرصًا جديدة ويفتح آفاق تعاون متجددة.

الوزيرة البريطانية انتقلت بعدها إلى بيت الوسط، حيث التقت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين نديم الملا.

وأعربت باتل عن شعورها بمناخ جديد يسود البلاد، بعد طي صفحة الفراغ وتحريك الحكومة، لافتة إلى أن احتمالات الوصول إلى برلمان جديد يفتح فرصا في الأفق.