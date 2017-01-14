اين ستكون وجهة خضيرة بعد رحيله عن اليوفي ؟

اشار موقع فوتبول ايطاليا الى ان الالماني سامي خضيرة لاعب وسط فريق يوفنتوس الايطالي يفكر بالرحيل عن الفريق في الصيف المقبل بعد تلقيه العديد من العروض من الاندية الاوروبية.
وبحسب الموقع الايطالي فان خضيرة قد يتجه للدوري الاميركي للعب لفريق نيويورك سيتي الاميركي، حيث ان من المتوقع ان يوجه النادي الاميركي دعوته للاعب في الصيف المقبل.
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