اينتراخت فرانكفورت يفاجئ شالكه في عقر داره ليقفز الى المركز الثالث

ضمن فعاليات الجولة 18 من منافسات الدوري الالماني ” البوندسليغا ” ، حقق اينتراخت فرانكفورت فوزاً مهماً خارج قواعده امام شالكه وبواقع 1-0 وبهذا الفوز نجح ابناء المدرب كوفاتش من اعتلاء المركز الثالث مؤقتاً بإنتظار باقي مباريات الجولة .

وفي الشوط الاول كان اللقاء محتدماً بين الجانبين حيث تبادل لاعبو الفريقين الهجمات ولكن التركيز غاب عنهما بشكل كبير حيث غابت الفعالية الهجومية في اللمسة الاخيرة وعاب على اصحاب الارض اضاعتهم لفرص عديدة حيث ظهر ابناء المدرب فاينزيرل بأداء محبط لجماهير الفلتينز ارينا وبدوره مارس ابناء المدرب نيكو كوفاتش ضغط كبير على لاعبي الفريق الملكي الاورق مما اربك اصحاب الارض اكثر وفي الدقيقة 33 تمكن الهداف الكساندر ماير من افتتاح التسجيل بعد تمريرة حاسمة من هاسيبي ولم تشهد الدقائق الاخيرة أي ردة فعل من قبل لاعبي شالكه حيث استمر عقمهم الهجومي .

وبدأ الشوط الثاني بسيطر كبيرة للاعبي شالكه ولكن خطورتهم ظلت جزئية حيث غاب التركيز على مهاجمي الفريق لتغيب الخطورة على مرمى الحارس ليندنير وبعدها بدأ مدرب شالكه في اجراء التبديلات الهجومية من اجل تحسين مردود الفريق اكثر حيث ادخل الجناح كاليغيوري من اجل تحسين مردود الفريق الهجومي ، ولم يظهر لاعبو شالكه بالاداء الخطر حيث نجح دفاع فرانكفورت من اغلاق منافذه لتصعب المهمة على الفريق الملكي الازرق والذي بالرغم من سيطرته الكبيرة الا انه فشل في تهديد مرمى الحارس ليندنير وبدوره لم ينجح ابناء المدرب كوفاتش في الوصول الى مرمى شالكه حيث استعاضوا عن ذلك بدفاع محكم قتل المباراة بشكل كامل ليخطف اينتراخت فرانكفورت انتصارا مهما خارج قواعده وبواقع 1-0 .