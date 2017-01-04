ايمليانو : كونتي قد يستمر معنا لفترة طويلة

اشار المدير الرياضي لفريق تشيلسي مايكل إيمليانو الى ان مستقبل المدير الفني لنادي تشيلسي الانكليزي الايطالي أنطونيو كونتي قد يطول ويكون لفترة طويلة .
وفي حديث نشرته صحيفة الدايلي ستار قال فيه:” إحتيار كونتي كمدرب للفريق لم يكن صعبا على الإطلاق ، إنه مدرب منتخب إيطاليا في البلد التي تحب كرة القدم”.
واضاف:”نحن أعجبنا بالطريقة التي لعب بها أمامنا عندما كان مدربا لليوفي ولقد جلب معه الكثير من التكتيكات المميزة وطريقة في التدريبات”.
وختم:”اللاعبون هنا يحبونه ونحن نحبه جدا وهناك إمكانية ان يبقى إلى الأبد معنا،سيكون شيء رائع”.
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