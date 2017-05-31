ايلي شمعون يحسم امره ويستمر مع الهومنتمن

بعد الاداء الذي قدّمه في موسم 2016-2017 من بطولة لبنان مع فريقه هومنتمن، وبعدما كثرت الاحاديث الصحفية عن رغبة اكثر من فريق بضمّ إيلي شمعون،حيث كان الصراع بين فريقه الحالي هومنتمن،الحكمة والشانفيل حيث لعب ايلي فيه سابقا اتخذ اللاعب قراره النهائي وحسم امر وقرر استمرار مسيرته الاحترافية للموسم المقبل مع فريق هومنتمن بغية تحقيق اللقب الذي اضاعه الفريق في هذا الموسم.

ووقع ايلي على كشوفات الفريق البرتقالي لموسم جديد دون ان يعرف مدة العقد او المبلغ المالي الذي حصل عليه اللاعب ويبدو ان طموح الهومنتمن للموسم المقبل لن يكون اقل مما كان عليه في هذا الموسم وهو الوصول لنهائي بطولة لبنان والحصول على لقبها.